Productores agrícolas conforman frente común

Productores agrícolas de la región Soconusco, Chiapas, de diferentes cultivos, se unieron y conformaron un frente común con la finalidad de organizarse para realizar gestiones y pedir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que destinen apoyos y mayor presupuesto a la agricultura para el ejercicio fiscal 2026.

En entrevista Raúl Arroyo, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, afirmó que salvar la agricultura del estado es una necesidad, por ello representantes de los sectores agrícolas —soya, maíz, café, cacao, plátano, mango, ajonjolí, palma y caña— hacen un llamado público a legisladoras, legisladores y autoridades del sector agropecuario para inyectarle más recursos al campo y apoyar a más de 100 mil campesinos.

Dijo que es urgente trabajar desde este momento en el diseño del Presupuesto de Egresos 2026, con un enfoque integral que evite el abandono del campo por parte de pequeños y medianos productores, quienes enfrentan condiciones cada vez más adversas.

Recursos

Raul Arroyo señaló que es necesario que el Gobierno Federal reactive los proyectos de créditos, incentivos a la producción, que devuelvan la financiera rural y que se entreguen paquetes tecnológicos que permitan mantener los cultivos básicos en la zona.

Indicó que entre otros planteamientos está la creación de un organismo de crédito agrícola con tasas preferenciales y programas de tecnificación accesibles, con maquinaria, estímulos como el IEPS al diésel agrícola y la seguridad de activar los cupos de importación, para garantizar la compra de lo que aquí se cosecha.

“Necesitamos que vuelvan a activar los cupos de importación, para que primero se compre lo que producimos, y luego se importe la diferencia, entonces tenemos que hacer nosotros una articulación para que nos defienda el gobierno, si dicen que la soberanía alimentaria somos los productores es el momento de hacerla valer”, abundó.

Mencionó que un ejemplo del abandono al campo en esta región es el cultivo de soya, ya que los productores están por decirle adiós, ante la falta de un precio estable.

Finalmente, desde la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, pidieron se respalde este frente agrícola y las propuestas para generar una reunión entre legisladores federales y organizaciones campesinas, con el fin de escuchar directamente las necesidades del sector.