Productores agrícolas impulsan biofábricas

Con el objetivo de fortalecer la producción sustentable y reducir la dependencia de agroquímicos, campesinos del Soconusco impulsan la creación de biofábricas, apostando por un campo limpio a través de actividades agrícolas amigables con el medio ambiente.

Ernesto González, en representación de los productores, afirmó que los nuevos espacios se ubican en las localidades de Guachipilín, Guamuchal y San José El Amate, del municipio de Huehuetán, donde campesinas y campesinos producirán bioinsumos sólidos y líquidos como vermicomposta, bocashi y bioles.

Dijo que estas acciones permitirán fortalecer el manejo agroecológico en las unidades de producción, cuidando el suelo, el agua y los cultivos, impulsando una producción orgánica y sustentable en la zona.

Señaló que como muestra del trabajo colectivo, en la Biofábrica del Ejido 6 de Abril se realizó la primera cosecha de 900 litros de bioles elaborados con nueve cepas de microorganismos benéficos, un logro que beneficia directamente a 18 productores y que fue posible gracias al ahorro colectivo, la organización y el compromiso comunitario.

“Cada biofábrica representa no solo un centro de producción, sino un espacio para aprender, compartir conocimientos y construir alternativas productivas más sanas para las comunidades, por lo que se espera que el impacto sea positivo en el medio ambiente”, abundó.

Mencionó que ante la grave erosión de los suelos que provoca que la tierra sea menos productiva, los campesinos buscan cambiar sus formas de producir y esperan que la creación de biofábricas se replique en otros municipios del Soconusco.