Productores agrícolas inconformes con Ley de Aguas

Productores agrícolas del Soconusco expresaron su inconformidad ante la nueva Ley de Aguas que impulsa el Gobierno Federal, ya que aseguran aniquilará al campo y provocará que pierdan el derecho que han utilizado siempre. La iniciativa plantea que toda el agua subterránea pasa a ser propiedad del Estado, y solo se podrá usar mediante concesiones temporales que ya no serán heredables, vendibles ni transferibles. Además, la vigilancia será mucho más estricta, con medidores obligatorios, monitoreo satelital y sanciones más severas, incluyendo la clausura inmediata de pozos irregulares y posibles castigos penales por extracción sin permiso.

El último clavo

Jorge Arroyo Ruiz, productor de granos del Soconusco, dio a conocer que esta Ley afectaría directamente a los productores que tienen pozos profundos y artesanos en sus terrenos y ahogaría aún más al sector agrícola. Dijo que la ley les dificultaría aún más la producción, ya que tendrían que pagar un impuesto por el uso del agua, cuando el vital líquido es necesario para garantizar las cosechas ante los efectos del cambio climático.

“Nosotros vivimos de trabajar las tierras y necesitamos el uso del agua y si nos quitan el control y este derecho y nos implementan un nuevo impuesto o nos ponen un nuevo tope, para que no podamos hacer uso de ese recurso, nos dificultan más la tarea y la labor del campo para producir”, afirmó.

El productor criticó la actitud del gobierno, asegurando que están abusando de su poder al querer restringir el uso del agua, cuando lo que deben de hacer es capacitar a los productores e invertir en infraestructura para el uso racional de este líquido.