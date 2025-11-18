Productores critican raquítico presupuesto asignado al campo

Productores agrícolas del Soconusco mostraron su molestia en contra del Gobierno Federal y lamentaron el raquítico presupuesto asignado para el campo.

Consideran que no es justo y quizás es hasta una burla para el sector agrícola que enfrenta una de las crisis más drásticas de la última década por la falta de apoyo y bajos precios de sus cosechas.

Pronunciamiento

En entrevista, el líder social y productor de granos de la región, Jorge Arroyo Ruiz, afirmó que para el 2026 se aprobó un presupuesto para el campo de 75 mil 195 millones de pesos, apenas el 0.5 por ciento más que el 2025, sin embargo, el Gobierno Federal invertirá 12 veces más en asistencialismo que en la producción agrícola, refieren.

Señaló que, en una rápida operación matemática, si se divide el presupuesto en los 32 estados, a cada uno les tocaría 2 mil 300 millones de pesos, lo que ni siquiera alcanzaría para rescatar sistemas de riego, caminos ni mucho menos para apoyar a quienes mantienen el trabajo permanente y hacen producir la tierra.

Señaló que el monto asignado para el próximo año evidencia la profunda crisis que atraviesa el campo chiapaneco debido al abandono gubernamental, sin importarles que el sector agrícola es quien provee de alimentos a la ciudad.

Sin programas de apoyo

Afirmó que el Gobierno Federal ha desmantelado los programas de apoyo al campo sin ofrecer alternativas viables, lo que ha generado una situación insostenible para los productores, por lo que ahora aprueban un presupuesto que no es más que una burla para este sector tan desprotegido por la cuarta transformación.

Indicó que los productores enfrentan una serie de desafíos, desde la falta de financiamiento y falta de precios, pero sobre todo la competencia desleal de productos importados, que es lo que el Gobierno Federal pretende al descapitalizar al campo.

“El gobierno nos dijo que iba a atender al campo, pero al llegar al poder, empezó a quitar todos los programas y nos dejó sin apoyo, esta situación ha llevado a los productores a abandonar sus terrenos, por lo que no nos queda otro camino que luchar, es hora de que las autoridades escuchen la voz de los productores”, concluyó.