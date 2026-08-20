Productores cultivan con nuevas técnicas

Productores de café en Chiapas han logrado aumentar y mantener su producción en los últimos años gracias a nuevas técnicas y bioinsumos que han aprendido hacer en las Escuelas de Campo, un programa coordinado por el Gobierno Federal, tal es el caso de Osvaldo Filemón Sánchez Hernández, cafetalero de la comunidad de Santa Rita, en la reserva de la Biosfera El Triunfo.

En tan solo un año trabajando con el acompañamiento de técnicos e investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), han visto resultados bastante favorables, mejores cosechas y más rendimiento.

Platicó que el cambio climático ha sido un factor importante para esa transición, porque, por ejemplo, en estas fechas normalmente hay lluvias constantes, pero este año no ha ocurrido. Esto los limita porque no pueden sembrar más por la sequía.

Escuela de Campo

Con la Escuela de Campo, destacó que han podido avanzar aprendiendo nuevas técnicas y alternativas de insumos amigables con el medio ambiente, para poder sembrar, cultivar y producir sin dejar un impacto ambiental, beneficiando a los suelos.

Platicó que hace aproximadamente 10 años comenzó junto a sus padres a cultivar café, desde cero, sin experiencia en esta planta, en el proceso de tueste, molienda, comenzaron vendiendo el grano en bolsas transparentes, sin sellar; poco a poco han trabajado y avanzado para consolidar su marca. Son 15 personas las que trabajan en el cafetal.

Dijo que su objetivo, ahora que ya cuentan con una marca propia (Café Sánchez), es consolidarla a nivel local, regional y en el mediano plazo, poder exportar, acceder a nuevos mercados para poder continuar con el cultivo de café, que cuenta con propiedades características, que se dan gracias a la altura de mil 500 metros sobre el nivel del mar en la que se encuentra la comunidad.