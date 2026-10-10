Productores de maíz esperan el seguro agrícola

Aunque se anunció un apoyo desde hace dos meses para el sector agrícola, esté aún no llega y los productores de maíz del Soconusco indican que, por segundo año consecutivo, no saben si recibirán alguna ayuda pese sufrir los estragos de la canícula.

Señalan que son más de 15 mil hectáreas las afectadas desde dos meses por la canícula o sequía histórica, misma que golpeó con fuerza a la región, dejando pérdidas totales y a cientos de familias campesinas en la ruina.

Sin rastros del seguro

En entrevista Carlos López, en representación de productores de la zona baja de Tapachula, dio a conocer que, pese a la magnitud del desastre, hasta la fecha no han recibido ningún apoyo oficial, aunque en su momento las autoridades anunciaron con bombo y platillo la activación de un seguro agrícola.

Refirió que de acuerdo a la información que les hicieron llegar, les afirmaron que ya estaba activado el seguro y que pronto recibirían el apoyo, pero el tiempo ha pasado y no hay información sobre el tema.

Ante ello consideran que fueron engañados porque a la fecha no ha llegado nada.

Actualmente aseguró que están a la deriva y sin dinero para volver a sembrar y endeudados.

Añadió que ante el apoyo anunciado, además de raquítico es insuficiente, ya que es de apenas 2 mil pesos por hectárea, con un tope de dos hectáreas por productor, es decir de 4 mil pesos como máximo, cuando la inversión real por hectárea supera los 20 mil pesos.