Productores deben tener tarjeta del Banco del Bienestar

Las y los productores de maíz y frijol interesados en participar en el próximo ciclo de acopio primavera-verano 2026 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), deberán contar con una cuenta y tarjeta del Banco del Bienestar, tramitada específicamente para el Programa Acopio.

La finalidad es acelerar el procedimiento y facilitar el pago de las cosechas, además de fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos lleguen directamente a un mayor número de beneficiarios.

Alcance

Este programa es de aplicación nacional. El estado de Chiapas se cuenta con sedes y centros de recepción en municipios clave como Villaflores, Villacorzo y Tuxtla Gutiérrez, además de otros puntos regionales. En Villacorzo se beneficia alrededor de 700 productores.

El maíz debe cumplir con estándares de calidad, como un máximo de 14 % de humedad y hasta siete por ciento de daño. Todos reciben costaleras para poder entregar su cosecha. Cada cargamento es sometido a un proceso de muestreo, análisis y pesaje antes de ingresar a la bodega.

Se pagan siete mil pesos por tonelada de maíz, con un límite de hasta 35 toneladas por productor, además de posibles apoyos complementarios para flete o de carácter local/estatal.

Solicitud de tarjeta

Sobre el pago, la dependencia señaló que las tarjetas del Banco del Bienestar utilizadas para recibir apoyos de otros programas sociales no serán válidas para la remuneración del acopio, por lo que será necesario realizar el trámite correspondiente.

Las y los productores deberán acudir a los Centros de Acopio más cercanos a sus domicilios para iniciar el trámite de apertura de su cuenta y posterior entrega de tarjeta.