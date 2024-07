Productores deciden abandonar el cultivo de soya en Chiapas

La falta de apoyos gubernamentales al sector, la eliminación de los precios de garantía y las condiciones meteorológicas han causado que los productores de soya dejen de sembrar este grano en un 50 por ciento en los últimos cuatro años.

En entrevista, César Ozuna Estudillo, representante del sistema de producto oleaginosas en Chiapas, afirmó que hasta el 2019 los productores de la región Soconusco cultivaron soya en 14 mil hectáreas, luego bajo a 10 mil; para 2022 el número de hectáreas cultivas fue de ocho mil y el año pasado mil hectáreas menos, lo que implica un panorama desolador.

Expuso que cada ciclo productivo los agricultores de soya en el estado se enfrentan con sus propios recursos e incertidumbre, no hay apoyos, lo que implica una desventaja a grandes retos; gestionan y no tienen los apoyos económicos, paquetes tecnológicos e insumos, ya que la autoridad aduce que no existen por la reducción del presupuesto federal hacia el campo durante este sexenio.

Señaló que el gobierno federal en esta administración eliminó los precios de garantía a la soya y otros granos, situación que cada año mantiene en incertidumbre a los productores, quienes se ven perjudicados en sus ingresos.

Indicó que los productores de esta semilla oleaginosa se encuentran en una crisis severa que podría causar una reducción de hasta un 50 por ciento en la producción para este año, sobre todo por la sequía pronosticada.

“Esta adversa situación se puede revertir con un precio de garantía de nueve mil pesos, porque con estos números bien podríamos generar utilidades para nuestras familias, sin embargo, no vemos el respaldo del gobierno federal”, abundó.

Pidió a los nuevos gobiernos regresar los apoyos de combustible y el seguro agrícola con un porcentaje de pago bajo, ya que el año pasado muy pocos productores pudieron asegurar sus cosechas por el alto costo de la prima que existe.