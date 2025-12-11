Productores forestales sin acceso a permisos

El burocratismo en los trámites para la obtención de permisos para la explotación forestal es uno de los principales factores que contribuyen al incremento de la tala clandestina en el estado de Chiapas. La delegada de la Cámara Nacional de la Industria Maderera en el estado, Norma Yaneth Racancoj Osorio, explicó que los productores forestales enfrentan dificultades para obtener permisos debido a la complejidad y lentitud de los trámites, lo que los lleva a optar por la tala clandestina.

“No hay una ventanilla en las regiones o en los principales municipios y eso hace que la gente que va aprovechar solo un árbol tenga que viajar hasta Tuxtla Gutiérrez para hacer el trámite, entonces es mucho gasto, mucha carga administrativa y burocrática”, afirmó.

Dijo que por cada metro cúbico de madera legal que se aprovecha, se estima que se talan dos metros cúbicos de madera de forma ilegal, lo que refleja la gravedad del problema de la tala clandestina en el estado y la necesidad de tomar medidas urgentes para combatirla.

Impacto negativo

Señaló que la tala clandestina no solo afecta la economía de los productores forestales legales, sino que también tiene un impacto negativo en el medio ambiente, ya que la explotación forestal ilegal lleva a la deforestación y la pérdida de biodiversidad, lo que puede tener consecuencias graves para el ecosistema.

Destacó la necesidad de simplificar los trámites y reducir la burocracia para que los productores forestales puedan obtener permisos de manera más fácil y rápida, “creo que es necesario dar a conocer el producto, conocer el mercado y fortalecer el sector maderero”.

Cámara Nacional de la Industria de la Madera en el estado de Chiapas hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas para simplificar los trámites y reducir la burocracia en la obtención de permisos para la explotación forestal.