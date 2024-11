Productores de soya en el Soconusco de Chiapas reclaman a diputados federales y senadores de la entidad la discriminación hacia este sector.

Denuncian que ante una de las crisis más graves que enfrenta este producto, los políticos han sido invitados a reuniones, pero estas son ignoradas, a diferencia de lo que ocurre con sus similares de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Productor

En entrevista, César Osuna Estudillo, presidente del Sistema Producto Oleaginosas del estado de Chiapas y secretario a nivel nacional, refirió que las lluvias permanentes de los últimos días han provocado afectaciones en el 80 % de la producción de soya.

Las organizaciones campesinas han pedido ayuda a las tres instancias de gobierno, pero a la fecha ninguna autoridad se ha acercado para buscar una solución o gestión que permita mitigar el daño.

“Lo que es grave, es que los representantes populares que pueden realizar una gestión a ese nivel, en este caso los diputados federales y senadores de Chiapas, en particular los oriundos de la frontera Sur de México, no hayan atendido las invitaciones a las reuniones de parte de los soyeros”.

Asimismo refieren el caso de la diputada Rosy Urbina Castañeda, de quien, dicen, no han podido contactarla. “En sus supuestas casas de gestión se les deja el recado y no hay comunicación, no hay forma de tener contacto con los que dijeron serían las voces del pueblo”.

Crisis

“En el tiempo de crisis, es cuando el campesino lamenta la abismal diferencia del comportamiento de los políticos.

El dirigente de los productores de soya señaló que ellos van a continuar en busca de atención de parte de las instancias federales y estatales porque su cosecha está en crisis. El campesino esta a punto de perder sus propiedades, sus ahorros y además endeudados porque para poder sembrar tuvieron que pedir créditos para semillas, insumos y herramientas que hoy difícilmente se van a poder pagar si no existe algún tipo de apoyo gubernamental porque la soya resultó un cultivo fallido”.