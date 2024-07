Productores le apuestan a la calidad del grano

El café de Chiapas es de gran calidad, pero no hay mano de obra. CP

Actualmente la producción de café enfrenta la falta de mano de obra, por ello, es necesario apostarle a la calidad de los granos para que sea un producto rentable, consideró Efraín Orantes Abadía, conservacionista y productor de café en la finca Arroyo Negro.

“Si no se actúa en la calidad del café, podría llegar a dejarse de producir en el estado ante los desafíos que enfrentan los productores del aromático, entre los que se encuentran la falta de mano de obra y los precios bajos del mercado”, argumentó.

Plagas

Expresó que por las plagas el gobierno empezó a hacer plantas resistentes a la roya, “y no me van a dejar mentir, sí son resistentes a esta plaga y producen café, pero la calidad no da los estándares que te pide la Specialty Coffee Association of América; eso quiere decir que se está perdiendo la calidad del café”, expuso.

Puntualizó que, “es complicado para los caficultores sembrar la especie arábiga, de las variedades ‘Borbón’ o ‘Marsellesa’ y todos los cafés que alcanzan la calidad, pero que no son resistentes a la roya, por lo anterior, los productores del aromático en la entidad actualmente tienen un café que es difícil de comercializar a precios justos en otros mercados y termina por emplearse para hacer café soluble”.

“Lo único que puede rescatar a Chiapas, me atrevo a decir, es la especialización o sea producir por ejemplo los ‘cafés honeys’ que llevan a tener un precio de mucho valor; creo que es lo único que puede salvar la caficultura, la producción de café de especialidad”, agregó.

Amenazas

Dentro de las amenazas más fuertes para este grano, está el que proviene de Vietnam y Brasil, cuyos granos no alcanzan la calidad del grano chiapaneco, sin embargo, la producción supera la nacional por la disponibilidad de mano de obra.

“El café de Vietnam y de Brasil no tiene la misma calidad que el chiapaneco, ni la de Panamá o Costa Rica pero hay en mayor cantidad, es decir, pudiera haber un desplazamiento, lo que sería fatal para este sector”, concluyó.