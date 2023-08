Productores locales buscan más canales de comercialización

Susana Gómez, representante del bazar “Amor a Chiapas”, indicó que actualmente se encuentran buscando otros canales de comercialización, puesto que el consumo local es realmente bajo.

Informó que este grupo está conformado por 135 productores y artesanos chiapanecos, mismos que han detectado que en la entidad hacen falta nuevas rutas de comercialización.

“La realidad que vivimos es que lo que se consume en el estado es muy poco, la mayor parte de los chiapanecos no consume los productos regionales y se va por cosas de importación; si todos fomentamos el consumo local en nuestra vida diaria será mejor; todos comemos pan, todos consumimos miel, hacemos regalos… pero hacemos regalos de las tiendas departamentales. Consumamos y regalemos lo de nosotros, regalemos un textil, ámbar, un telar, incluso canastas de productos regionales”, expresó.

Expuso también que, lamentablemente, no han contado hasta el momento con apoyo por parte de la Secretaría de Economía (SE) y que la promoción, difusión y transmisión se ha dado de mano en mano y boca en boca, únicamente entre los clientes.

“Ya no podemos esperar a que venga el turista nacional y extranjero en las temporadas vacacionales para vender nuestros productos, y que mejor se comercialicen entre la misma población en puntos de venta como el bazar ‘Amor a Chiapas’”.

Mencionó que estos pequeños comerciantes están seguros de que muchos chiapanecos no consumen productos regionales no porque no les gusten, sino porque no los han probado.

“Los productos chiapanecos a parte de ser sabrosos, por estar directamente con los productores, son de mejor precio todavía y aparte de ayudar a la economía local familiar, estamos preservando y promoviendo que también se consuma lo de nosotros”, indicó.

Actualmente se ha impulsado la venta de estos productos en bazares y eventos culturales, sin embargo es necesario que se crezca en este sentido y por ello queda mucho trabajo por delante.