Productores no pueden trasladar mercancía

Por el lamentable panorama de inseguridad, productores del campo chiapaneco piden a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se brinde mayor seguridad en las carreteras de Chiapas.

Esto debido a que derivado de los constantes bloqueos, los campesinos productores no pueden transportar sus productos a diferentes destinos, situación que impacta negativamente a su economía.

En los últimos días se ha registrado la retención o secuestros de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Sedena, en diferentes regiones del estado, agudizando este tema.

José Odilón Ruiz Sanchez, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad, comentó —en entrevista— que productores agremiados a esa organización de la región fronteriza les han informado que pasan por momentos muy críticos.

Incertidumbre

Agregó que “los líderes campesinos nos han estado comunicando de que no saben cómo hacerle, ni quieren pasar por el miedo a la delincuencia que hay, pues sus productos se los han quitado y verdaderamente ya no quieren producir porque no es para ellos”.

Dijo que es una realidad que la producción chiapaneca ha disminuido y que cada vez son menos los campesinos que producen en sus tierras, aunado a la tensión de que su siembra es para subsistir, para comer y ya no para vender.

Puntualizó: “Estamos empezando a vivir una etapa como le pasó a Morelia (Michoacán), en donde todos los ranchos que se dedicaban a una escala más fuerte ya no quieren producir porque no es para ellos; al contrario, es un problema para ellos de tener un producto porque te lo lleva la delincuencia; necesitamos atacar muy fuerte lo que es la delincuencia en Chiapas”.

Concluyó diciendo que “exhortamos a los gobiernos, a la Cámara de Diputados, al presidente de la República, a que tienen que poner la justicia en Chiapas, porque ahorita estamos viviendo lo que jamás habíamos vivido”.

Esta demanda ha sido realizada por diferentes sectores sociales, quienes han expuesto la grave situación que prevalece en la entidad en los últimos años.