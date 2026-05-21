Productores quedan fuera de programa federal

Aproximadamente 30 mil productores de maíz del Soconusco quedaron fuera del padrón de beneficiados del programa federal “El maíz es la raíz”, pertenecientes a los distintos municipios de la Costa, esto a pesar de que la zona es considerada de alta producción del grano, señaló Indalecio Flores Bahamaca, coordinador regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Afirmó que municipios como Frontera Hidalgo, Acapetahua, Acacoyagua y otros no fueron incluidos, lo que ha provocado inconformidad entre los agricultores. Puso como ejemplo el caso de Frontera Hidalgo, un municipio de alta productividad en maíz donde los campesinos no podrán ser beneficiados ya que se argumentó que en el último censo agropecuario la información a la Federación era que en ese lugar supuestamente no siembran semilla criolla.

El dirigente estimó que en la región alrededor de 30 mil hectáreas de maíz quedaron fuera del programa, lo que genera inconformidad entre los productores, quienes en los últimos años han enfrentado una crisis por afectaciones y bajos precios.

Rescate

Explicó que el programa busca rescatar variedades nativas de maíz criollo, negro, amarillo y blanco, que pequeños productores siembran desde hace años en superficies de una a cinco cuerdas para autoconsumo.

Sin embargo, criticó la forma de implementación. “Está bien que hayan implementado ese programa a nivel nacional para conservar los maíces nativos, pero está mal la manera en que lo están haciendo”.

Denunció que ayuntamientos y diputados federales están interviniendo en las comunidades, lo que, dijo, politiza el programa y confunde a los productores.