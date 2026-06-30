Productores reciben semillas mejoradas

Productoras y productores de maíz y técnicos agrícolas recibieron un total de 810 kilogramos de semilla certificada de la variedad V-562, junto con 250 kilogramos de la variedad V-569 en categoría declarada, de parte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

Este proyecto que se encuentra a cargo de Jesús Martínez Sánchez, investigador del Campo Experimental Centro de Chiapas, es un trabajo conjunto para fortalecer la producción agrícola nacional por lo que gestionan la “Entrega de semilla de variedades mejoradas de Maíz en Chiapas” en escuelas de campo.

Desde el Salón de usos múltiples del Campo Experimental Centro de Chiapas del Instituto, comentó que el objetivo central de esta iniciativa es incrementar la productividad local y contribuir activamente a la soberanía alimentaria de México.

Características

Estas variedades, multiplicadas por el Inifap, destacan por su excelente adaptación a las condiciones climáticas del territorio chiapaneco y su alto potencial de rendimiento.

Su desarrollo cuenta con el financiamiento de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), en estrecha coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura).

La entrega se dirigió también a funcionarios de la representación de Agricultura en la entidad. “Con estas acciones, se promueve el uso de tecnología 100 % nacional para el mejoramiento de cultivos estratégicos en el país”.

María de los Ángeles Cruz Hernández, representante de Agricultura en Chiapas; Carlos Hugo Avendaño Arrazate, director del Centro de Investigación Regional del Pacífico Sur; y Walter López Báez, director de Coordinación y Vinculación del Inifap, presenciaron esta actividad.