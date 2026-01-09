Productores todavía pueden acceder a subsidio

Productores agrícolas de Chiapas y todo el país todavía tienen tiempo para inscribirse o reinscribirse al Programa Especial de Energía Eléctrica para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), ya que el periodo de recepción de documentos se amplió hasta el 28 de abril de 2026.

Así lo dieron a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Pueden registrarse o actualizar su registro, regularizar su situación administrativa y mantener el acceso a los beneficios del subsidio a la cuota energética.

Inscripciones

En Chiapas las y los productores pueden inscribirse o reinscribirse en las ventanillas de atención en los Distritos de Desarrollo Rural, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Motozintla, Tapachula, Tonalá y Selva.

También pueden hacerlo en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), en Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Cintalapa, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Altamirano/Oxchuc, Chenalhó, Comitán, Trinitaria, San Gregorio, Las Margaritas, Villaflores, Villa Corzo, Pichucalco, Juárez, Tapilula, Bochil, Simojovel, entre otros.

Medida

La Sader indicó que esta medida se implementa como parte del Decreto de Facilidades Administrativas emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de octubre de 2025, mediante el cual se promueve un periodo de seis meses para la regularización de títulos vencidos de concesión y asignación de aguas nacionales.