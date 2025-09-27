Productos agrícolas con buenos números

En la primera quincena de septiembre del 2025, algunos alimentos agrícolas presentaron un decremento en su valor en comparación a la misma fecha pero de 2024. Los datos fueron revelados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Productos

Entre los productos agrícolas que destacan son el jitomate que tuvo una reducción del 16.3 %, el frijol con 7.1 %, el plátano 10.5 %, la papa y otros tubérculos con 17.1 %.

Los productos agrícolas aportan 5.3 % al INPC, mientras que los productos pecuarios (carnes, leche y huevos) contribuyen con 6.5 %. El rubro de “alimentos y bebidas no alcohólicas” tienen un peso significativo al representar el 22.1 %.

Un factor que contribuyó al decremento en la cotización del frijol se debe a la producción obtenida este año. En julio del 2025, la producción fue de 12 mil 654 toneladas, 3.7 veces mayor comparada con julio del 2024 con tres mil 381 toneladas.

Mientras que la producción de papa fue de 118 mil 378 toneladas, 4 % mayor de lo generado en julio del 2024; esta situación contribuyó a la disminución significativa en su precio.

Dentro de la lista de productos agropecuarios, el limón, la cebolla y el aguacate también presentaron una disminución en su costo.

Aumentos

A pesar de la reducción, en la primer quincena de septiembre del 2025 la tasa de inflación anual de alimentos aumentó 3.62 % respecto a la misma fecha del 2024.

Algunos productos agrícolas con mayor aumento de precio fueron el chile serrano con 55.2 %, el tomate verde con 33.3, el durazno con 18.8 y la sandía con 17.4 %.

En lo que respecta al chile serrano, en el mes de julio del presente año se reportó una producción de 130 mil 563 toneladas, 9.3 % menos que la obtenida en julio del 2024 con 143 mil toneladas 958.

La baja producción de durazno también incrementó su valor, en julio de 2025 se tuvo un registro de 23 mil 984 toneladas cosechadas, 1.4 % menos que en julio del 2024 ( 24 mil 226 toneladas).