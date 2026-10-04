Productos asiáticos y desinterés de jóvenes, un reto

Pese a que los productos asiáticos y el desinterés de las juventudes son los retos que la región sur enfrenta para conservar las artesanías locales, la zona también comparte el propósito de preservar la tradición, así lo expresaron distintas artesanas durante la Feria Peninsular de Artesanías y Cultura Maya.

Retos

“Los niños y las niñas ya no quieren aprender, muchos quieren su teléfono, estar en TikTok y en otras redes sociales, entonces eso dificulta que ya no quieran aprender”, dijo Graciela Guarán, de Guatemala, quien vino a presentar sus textiles de telar.

En ese mismo sentido, Norma Góngora Basto, originaria de Yucatán, también dedicada a los textiles, resaltó que en su región la innovación es un elemento central para que las nuevas generaciones se interesen en las artesanías.

Graciela Guarán indicó que el mayor reto es la llegada de productos asiáticos, copiando sus diseños y produciendo en poco tiempo lo que a ellos les lleva hasta un año realizar.

Aprendizajes

La artesana guatemalteca resaltó el apoyo por parte de las autoridades mexicanas para seguir preservando las tradiciones regionales. Al mismo tiempo mencionó con sorpresa cómo los artesanos locales suelen dar a precios económicos sus productos.

Por su lado, Norma Góngora subrayó el trabajo del telar de cintura, que en esta ocasión tuvo la oportunidad de conocer más a profundidad, lo mismo que el proceso del ámbar.