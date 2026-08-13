Productos chiapanecos pueden ser exportados

Chiapas exporta en su mayoría productos que funcionan como materias primas, pero aplicarles un proceso más significa poder acceder a nuevos mercados con mejores ganancias para el productor, comentó Ervin Gutiérrez, representante de Aseguramiento Halal México.

Como ejemplo mencionó el rambután, pero esta fruta tiene una vida de anaquel muy corta, sin embargo, hacerlo en almíbar se convierte en un producto no perecedero, con una vida de anaquel de más de un año. Es una oportunidad de ingreso a los mercados de Estados Unidos y otros países.

Otro ejemplo es la carne de borrego, hay todo un mercado local y regional sobre este tipo de ganado, pero un procesamiento puede dar acceso a exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá.

Hay productos que se exportan desde otros estados y que también se producen en Chiapas, pero es porque les dan un valor agregado. Es importante que los productores, artesanos, pequeños empresarios, busquen la opción de ampliar sus mercados.

Indicó que ya han trabajado con varias empresas del estado de Hidalgo, Baja California y Nayarit, actualmente comenzarán a buscar vinculaciones en Chiapas.

Invitó a todas las empresas que tengan la intención de complementar sus productos con los requisitos mínimos de exportación, para encausarlos a los rubros donde ya han vínculos, principalmente en la costa Este de Estados Unidos y Sur de Canadá.

Uno de los productos que más exportan además de alimentos agrícolas es la carne de borrego, que se produce en Campeche, Chiapas y Coahuila.

Mencionó que con la dispersión de la plaga del gusano barrenador de ganado en el último año, las políticas y estándares de producción se volvieron más estrictas, aunque en productos ya procesados es más fácil porque el riesgo es menos.