﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Productos chiapanecos serán ofertados en línea

Septiembre 24 del 2025
Los productos chiapanecos son de gran calidad. CP
Los productos chiapanecos son de gran calidad. CP

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) inauguró oficialmente la tienda virtual “Consume Chiapas Hecho a Mano by Amazon”, una iniciativa pionera que conectará directamente a los maestros artesanos con millones de compradores en México, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

El proyecto estratégico impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del secretario Luis Pedrero González, marca un paso decisivo para digitalizar la economía local y combatir uno de los mayores desafíos del sector: la comercialización justa y a gran escala.

Un programa integral

Roberto Borges Espinoza, director de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad, explicó que la plataforma no es solo un canal de ventas, sino un programa integral de apoyo.

“No se trata solo de abrir una tienda en línea; se trata de preparar a nuestros artesanos para el éxito en la economía digital. Vamos a capacitarlos, formalizarlos y asegurarnos de que su talento sea valorado y remunerado como se merece”, afirmó.

La ambición del proyecto es significativa. Aunque la convocatoria se acaba de abrir en coordinación con los municipios y la Casa de las Artesanías, se espera incorporar a 500 productores en una primera etapa. La meta a largo plazo es aún más audaz: que para el final del sexenio, mil 500 artesanos estén vendiendo activamente desde sus comunidades al mundo.

Salto a lo digital

El programa reconoce que el salto a lo digital requiere acompañamiento. Por ello, en alianza con Amazon, se ofrecerán capacitaciones especializadas que cubrirán tres ejes esenciales.

La formalización con asesoría para regularizar su situación fiscal y operar como microempresas.

Logística: Técnicas expertas de empaque y envío para garantizar que artículos frágiles lleguen impecables a cualquier destino. Precio Justo: Enseñar a calcular el valor real de cada pieza considerando materiales, tiempo, diseño y conocimiento ancestral.

Uno de los pilares más celebrados es la estrategia para proteger los diseños originales de la apropiación indebida. Cada pieza certificada contará con un número de registro único y el distintivo “Hecho en México”, que funcionarán como un sello de autenticidad y calidad, fortaleciendo la marca “Consume Chiapas” y asegurando que el crédito y beneficio económico regresen directamente a sus creadores.

El catálogo incluirá una vasta gama de productos como textiles, alfarería, juguetes de madera, café envasado (siempre que cumpla con las políticas de no perecederos) y pinturas, todos con el sello inconfundible de lo hecho a mano.

﻿