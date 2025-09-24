Productos chiapanecos serán ofertados en línea

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) inauguró oficialmente la tienda virtual “Consume Chiapas Hecho a Mano by Amazon”, una iniciativa pionera que conectará directamente a los maestros artesanos con millones de compradores en México, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

El proyecto estratégico impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del secretario Luis Pedrero González, marca un paso decisivo para digitalizar la economía local y combatir uno de los mayores desafíos del sector: la comercialización justa y a gran escala.

Un programa integral

Roberto Borges Espinoza, director de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad, explicó que la plataforma no es solo un canal de ventas, sino un programa integral de apoyo.

“No se trata solo de abrir una tienda en línea; se trata de preparar a nuestros artesanos para el éxito en la economía digital. Vamos a capacitarlos, formalizarlos y asegurarnos de que su talento sea valorado y remunerado como se merece”, afirmó.

La ambición del proyecto es significativa. Aunque la convocatoria se acaba de abrir en coordinación con los municipios y la Casa de las Artesanías, se espera incorporar a 500 productores en una primera etapa. La meta a largo plazo es aún más audaz: que para el final del sexenio, mil 500 artesanos estén vendiendo activamente desde sus comunidades al mundo.

Salto a lo digital

El programa reconoce que el salto a lo digital requiere acompañamiento. Por ello, en alianza con Amazon, se ofrecerán capacitaciones especializadas que cubrirán tres ejes esenciales.

La formalización con asesoría para regularizar su situación fiscal y operar como microempresas.

Logística: Técnicas expertas de empaque y envío para garantizar que artículos frágiles lleguen impecables a cualquier destino. Precio Justo: Enseñar a calcular el valor real de cada pieza considerando materiales, tiempo, diseño y conocimiento ancestral.

Uno de los pilares más celebrados es la estrategia para proteger los diseños originales de la apropiación indebida. Cada pieza certificada contará con un número de registro único y el distintivo “Hecho en México”, que funcionarán como un sello de autenticidad y calidad, fortaleciendo la marca “Consume Chiapas” y asegurando que el crédito y beneficio económico regresen directamente a sus creadores.

El catálogo incluirá una vasta gama de productos como textiles, alfarería, juguetes de madera, café envasado (siempre que cumpla con las políticas de no perecederos) y pinturas, todos con el sello inconfundible de lo hecho a mano.