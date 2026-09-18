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ChiapasTuxtla

Productos orgánicos, entre economía y conservación

Septiembre 18 del 2026
Son varios los productos que se estarán ofertando. Cortesía
Son varios los productos que se estarán ofertando. Cortesía

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de diversos proyectos, está impulsando que haya un valor agregado a los productos que elaboran las comunidades de Chiapas, para que haya una mejor economía para las familias y más conservación del medio ambiente.

Margarita Concepción Suárez, a cargo de la Unidad de Conservación para el Desarrollo de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, informó de un evento a realizarse hoy viernes. 

Se trata de la Expo de Productos Orgánicos, la cual se realizará de las 9 de la mañana a las 15:00 horas. Decenas de personas productoras mostrarán los trabajos que han hecho.

En las actividades, la población podrá observar y comprar artículos como café, hortalizas; además de cacao, hongos y miel.

Productos ofertados

Los productos son manejados con buenas prácticas y permiten a productores generar sus ingresos económicos. En la actividad participarán productores y productoras de alrededor de siete Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Son más de 45 personas las que estarán en la exposición y la Conanp, a través de subsidios fortalece las cadenas de valor de las personas productoras para apoyarlos con diversas herramientas y capacitaciones.

Los trabajos ya terminados, se resaltó, permiten a las familias tener una ventaja en la economía; por eso es importante que haya consumo local.

La invitación a la exposición también busca que el empresariado conozca los productos orgánicos, a fin de incentivar el consumo justo.

Finalmente, también se detalló que se impulsan otros proyectos relacionados con nuevos espacios de comercialización y que haya un comercio justo para todas las personas. 

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