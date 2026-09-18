Productos orgánicos, entre economía y conservación

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de diversos proyectos, está impulsando que haya un valor agregado a los productos que elaboran las comunidades de Chiapas, para que haya una mejor economía para las familias y más conservación del medio ambiente.

Margarita Concepción Suárez, a cargo de la Unidad de Conservación para el Desarrollo de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, informó de un evento a realizarse hoy viernes.

Se trata de la Expo de Productos Orgánicos, la cual se realizará de las 9 de la mañana a las 15:00 horas. Decenas de personas productoras mostrarán los trabajos que han hecho.

En las actividades, la población podrá observar y comprar artículos como café, hortalizas; además de cacao, hongos y miel.

Productos ofertados

Los productos son manejados con buenas prácticas y permiten a productores generar sus ingresos económicos. En la actividad participarán productores y productoras de alrededor de siete Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Son más de 45 personas las que estarán en la exposición y la Conanp, a través de subsidios fortalece las cadenas de valor de las personas productoras para apoyarlos con diversas herramientas y capacitaciones.

Los trabajos ya terminados, se resaltó, permiten a las familias tener una ventaja en la economía; por eso es importante que haya consumo local.

La invitación a la exposición también busca que el empresariado conozca los productos orgánicos, a fin de incentivar el consumo justo.

Finalmente, también se detalló que se impulsan otros proyectos relacionados con nuevos espacios de comercialización y que haya un comercio justo para todas las personas.