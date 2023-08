Profeco: mayoría de los pignorantes no solicita el remanente

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó a las personas que acudieron o acudirán a casas de empeño —a propósito del regreso a clases— a informarse sobre la demasía o remanente.

“Si no tienes otra opción, no decidas a la ligera”, antepone la Profeco en la campaña virtual sobre el tema, ya que “puedes recuperar dinero si es que venden tu artículo; es decir, si no pudiste refrendar o desempeñar tu prenda dentro de un plazo pactado y la casa de empeño la vendió, existe la posibilidad de obtener una demasía o remanente. Eso significa que puedes recuperar una cantidad de dinero después de la venta de tu artículo”.

Este monto se calcula por el precio de venta de la prenda, menos la cantidad del préstamo, menos intereses y comisiones, “la mayor parte de los consumidores que pierden sus prendas no solicitan el remanente o demasía correspondiente”, señaló.

Informarse sobre los términos y condiciones

Para que esto no suceda, la persona debe informarse sobre los términos y condiciones del remanente o demasía cuando acude a las casas de empeño. Además, una vez pasado el plazo de refrendo o desempeño, debe verificarse en el contrato la fecha de comercialización y el tiempo para recuperar la demasía o remanente.

Tras el empeño, el pignorante deberá estar pendiente si la prenda se vendió y si generó demasía; de ser así, deberá acudir a la casa de empeño con el contrato y una identificación, confirmar la venta de la prenda y preguntar si se generó un saldo a favor, el cual deberá ser entregado en efectivo.