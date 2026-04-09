Profeco vigila comercios en la feria de SCLC

Personal de Protección Civil continúa con la verificación permanente de las áreas de alimentos, juegos mecánicos y la zona de eventos masivos, como parte de las acciones para garantizar la seguridad de las y los visitantes en la Feria de la Primavera y de La Paz en San Cristóbal de Las Casas.

Mario Antonio Gutiérrez Méndez, responsable del módulo, informó que estas supervisiones se realizan priorizando el cumplimiento de medidas preventivas y protocolos de seguridad que permitan un desarrollo ordenado y seguro de las actividades, ante la alta afluencia de asistentes.

Supervisión

Dijo que visitaron un total de 280 establecimientos, en su mayoría dedicados a la venta de alimentos y bebidas.

Durante la supervisión, colocaron aproximadamente 500 señalizadores de precios, con el objetivo de brindar mayor certeza a los consumidores al momento de realizar sus compras.

Destacó que los precios exhibidos son proporcionados por los propios locatarios, quienes están obligados a respetarlos.

Estas acciones tienen como finalidad proteger la economía familiar y fomentar prácticas comerciales justas.