Profepa libera un lobo fino de Galápagos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó el rescate, atención y liberación de un ejemplar de un lobo fino de Galápagos (Arctocephalus galapagoensis), que había llegado a las playas de San José El Hueyate, municipio de Mazatán, Chiapas. Esta especie se encuentra enlistada en el Apéndice II de la CITES.

El 9 de junio, personal de la Profepa recibió un reporte sobre la presencia de un lobo marino en dicha playa, el cual estaba siendo atendido por personal de Protección municipal y casi no tenía movilidad. Debido a que las condiciones climatológicas que se estaban presentando en la región no eran adecuadas para dejarlo en la playa, fue trasladado a la cabecera municipal de Mazatán para solicitar el apoyo médico veterinario correspondiente.

Contexto

Las especies de lobos marinos no pertenecen de forma natural al ecosistema de Chiapas; no obstante, se ha registrado que algunos ejemplares han llegado a las playas chiapanecas, ya que son arrastrados desde lugares lejanos por las corrientes marinas o buscan refugio debido a su estado de salud.

Por ello, y con la finalidad de dar una pronta y adecuada atención al ejemplar, se entabló comunicación con expertos de la Red de Varamiento de Mamíferos Marinos y se trasladó al animal a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas en Puerto Madero, municipio de Tapachula, donde expertos verificaron las condiciones del ejemplar, una hembra joven de lobo fino de Galápagos, y consideraron viable su liberación.

Así, el 12 de junio, personal de la Profepa en compañía de un experto en mamíferos marinos, con el apoyo de una embarcación y tripulación de la Secretaría de Marina, llevó a cabo con éxito la liberación del ejemplar en el mar.