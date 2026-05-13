Profes se llevarán bono de 17 mil pesos y se rifará carros

Como parte de la celebración del Día del Maestro, que se lleva a cabo cada 15 de mayo en México, la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dirige Oved Balderas Tovilla, anunció la entrega de un incentivo económico para la base agremiada estatal.

A través de su cuenta oficial, se detalló que este monto ascenderá los 17 mil pesos y se prevé que se pague el 14 de mayo. El recurso es independiente al pago habitual de la quincena.

El incentivo económico se da como un reconocimiento al papel que juega el magisterio, debido al impacto positivo que generan la niñez y juventudes.

Cantidad que se entregará

La Sección 40 del SNTE hizo el anuncio y los más de 17 mil pesos son equivalentes a 30 días de sueldo que tiene el sector en una plaza inicial en primaria y preescolar.

Este recurso aplicará para Educación Básica; sin embargo, los incentivos económicos se extienden a los niveles de Educación Media y Superior con la misma cantidad, aunque en este rubro se agrega otro concepto.

Se trata de mil 103.95 pesos destinados para adquisición de libros para Educación Media Superior; no obstante, se agregan mil tres pesos para el nivel de Educación Superior, también para la compra de libros.

La Sección 40, además, informó con anterioridad del evento que llevarán a cabo por el Día del Maestro y para eso se ha proyectado una rifa de 300 regalos, dentro de los que destacan tres vehículos.