Profesionalizan a las fuerzas del orden

En un avance significativo para la profesionalización de las fuerzas del orden en la capital chiapaneca, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, David Hernández, informó que la corporación ha alcanzado ya el 90 por ciento de sus elementos debidamente certificados. Este avance posiciona a Tuxtla Gutiérrez en una ruta crítica para convertirse en la primera ciudad del estado, y según parece del país, en contar con una fuerza policial acreditada en su totalidad bajo los estándares nacionales.

La certificación policial no es un proceso menor; representa el cumplimiento de la norma oficial dictada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Evaluación

Este mecanismo de evaluación integral garantiza que cada oficial frente a la ciudadanía cuente con los conocimientos técnicos, la capacidad operativa y, sobre todo, los exámenes de control de confianza aprobados.

Para una ciudad con la complejidad demográfica y social de la capital, este avance se traduce directamente en una mayor certidumbre jurídica y operativa durante las intervenciones policiales.

Respecto al 10 % restante que aún no cuenta con el distintivo, el titular de la dependencia, David Hernández, fue enfático al aclarar que esta cifra no representa un rezago en la capacitación, sino que responde a un proceso de transición administrativa y humana dentro de la secretaría.

“Son elementos de la tercera edad que ya están tramitando su pensión para pasar a ser jubilados, así como personas con incapacidad médica que por su condición no han podido presentar las evaluaciones”, detalló el funcionario.

Meta administrativa

El objetivo de esta administración es claro: alcanzar el cien por ciento de elementos certificados. Esto no solo cumpliría con una meta administrativa, sino que elevaría la calidad de la seguridad pública al garantizar que cada oficial actúe bajo protocolos de actuación estrictos y apegados a la ley.

En un entorno donde la confianza ciudadana es el activo más valioso de las instituciones, la certificación del total de la tropa se presenta como una garantía de que Tuxtla Gutiérrez cuenta con una policía confiable, profesional y preparada para los retos que demanda la seguridad urbana actual.

Con esta estrategia, se busca establecer un precedente sobre cómo la gestión del capital humano y el seguimiento riguroso de los procesos de evaluación pueden transformar la percepción de seguridad.

Se espera que, en los próximos meses, una vez concluidos los trámites de jubilación e incapacidades, la capital pueda izar la bandera blanca en materia de acreditación policial.