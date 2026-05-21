Profesionalizarán áreas agropecuarias en municipios

El pleno del Congreso del Estado de Chiapas aprobó este miércoles la reforma al artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal, una iniciativa que establece que las personas titulares de las áreas agropecuarias en los ayuntamientos de Chiapas tienen que contar preferentemente con carrera, preparación afín o certificación expedida por autoridad competente, con el objetivo de atender las necesidades del campo chiapaneco desde un enfoque más profesional.

Uno de los impulsores de la reforma es el diputado del PRI, Rubén Zuarth Esquinca, quien expuso la necesidad de atender de manera adecuada “al ganado de la costa, el mango ataúlfo del Soconusco, el cacao de la selva. La mano de mujeres y hombres que todos los días, antes de que salga el sol, ya están trabajando la tierra. Y sí, Chiapas es campo y el campo no puede esperar, y tampoco el campo puede estar en manos de la improvisación”, expresó.

Inicio de la iniciativa

El legislador explicó que la iniciativa nació de una preocupación social compartida por distintas organizaciones productivas, principalmente de la Federación Agronómica, de su bancada y de genuinos productores del campo que le manifestaron: “Diputado, en el ayuntamiento no nos entienden, no saben de campo”.

La reforma, dijo, es simple y de sentido común: que quienes dirijan las áreas agropecuarias en los municipios tengan preparación o conocimiento acreditado. “No es un capricho, es una necesidad urgente para Chiapas”, subrayó.

Zuarth Esquinca enumeró tres argumentos centrales para respaldar la modificación legal. Primero, la diversidad del campo chiapaneco. “No es lo mismo atender al cafeticultor de Motozintla que al platanero de Tuzantán. Para eso se necesita conocimiento. Le darían ustedes su salud a alguien que no es médico. ¿Por qué entonces le damos el campo de Chiapas a quien no conoce la tierra?”, cuestionó.

Segundo, porque los recursos públicos destinados al desarrollo rural deben ejercerse con eficiencia. “Cada año los ayuntamientos reciben recursos, pero muchas veces ese dinero no llega al productor, o llega tarde, o se ejerce mal, porque quien lo opera no tiene el perfil. Con esta reforma se le pone un alto al desperdicio y a la simulación en el campo”, afirmó.

Tercero, porque más del 55 por ciento de la población chiapaneca vive en comunidades rurales. “Para ellos, el ayuntamiento es el primer contacto con el gobierno. Y esa puerta no la puede abrir cualquiera. La tiene que abrir un profesional o alguien que tenga los conocimientos en el campo”, puntualizó.