Profesor se manifiesta por la calidad del agua

Frente al podio donde se encontraba la presidenta municipal, Fabiola Ricci, un profesor participante del desfile cívico en conmemoración al 20 de noviembre, denunció públicamente la contaminación del agua en la ciudad.

El maestro de la Escuela Secundaria Técnica número 66, expuso la situación a través de un micrófono y una bocina posicionada sobre su automóvil. Mencionó los principales ríos de la ciudad, como el río Amarillo, San Felipe y Fogótico.

“Llegan residuos fecales a los lavamanos y fregaderos. Con esas aguas nos cepillamos”, dijo el profesor, quien indicó que la secundaria donde labora, ubicada en el barrio de Tlaxcala, sufre de inundaciones cada año, en las que las instalaciones se llenan de aguas contaminadas.

Respaldan su queja

Ante el hecho, la edil guardó silencio, mientras que los conductores del evento le pidieron que avanzaran. Al terminar sus palabras, el profesor agradeció la atención del publico, quien le ofreció un caluroso aplauso. Dejó en claro que la sociedad está en la mejor disposición para afrontar esta situación.

Problema de largo tiempo

Esta no es la primera vez que se denuncia la contaminación en el agua de San Cristóbal. Especialistas como Jesús Carmona de la Torre, responsable de vinculación de la unidad San Cristóbal del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), ha indicado las principales causas de esta situación son la descarga de drenaje clandestino, la ruptura de colectores y la falta de tratamiento de aguas residuales.

Jade Biniza Cantú Luna, encargada de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, mencionó que el plan de una Planta de aguas residuales se maneja desde el 2015, sin embargo, el costo de mantenimiento es un factor a considerar.