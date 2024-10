Profundizar investigación del caso Marcelo Pérez

Este martes, luego de la detención del presunto autor intelectual del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, legisladores locales hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a profundizar en las investigaciones del caso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Edgar “N” como probable autor material del homicidio del presbítero, acontecido el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de Las Casas.

Por lo cual, el diputado Javier Jiménez Jiménez manifestó: “Estamos consternados por la pérdida de nuestro hermano indígena, el padre Marcelo, y como legisladores nos solidarizamos con su familia, como Estado nos hemos manifestado que exista justicia”.

Agregó: junto con la noticia de nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y saber que ya se detuvo al autor material, eso nos deja muy claro que se están haciendo las acciones necesarias, prudentes para un evento de esta naturaleza y se sancione conforme marca la ley a esta persona que no tuvo misericordia para quitar la vida al padre Marcelo y profundizar las investigaciones. Vamos a seguir exhortando a las autoridades para que este tipo de casos no ocurran.

Entrevistado sobre el mismo tema, Abundio Peregrino García, diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, manifestó: “es una exigencia de la sociedad, de Chiapas incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una declaración al respecto, por el grave daño que hicieron a los católicos del país y de Chiapas”.

La noticia de la detención del autor material, sostuvo, es clave para el esclarecimiento de los hechos, habría que esperar a que las autoridades judiciales correspondientes le den seguimiento al caso y lo declaren culpable porque apenas es la detención; “esperamos que sea el verdadero autor material o intelectual y que pague por sus actos”, dijo.

A su vez, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, dijo que “esto se dio gracias al trabajo en equipo, tengo entendido. Enhorabuena por la detención del autor material, está detenido y todo esto llevará su debido proceso”.

Agregó que “la petición es a que se profundice la investigación y esto habla del compromiso que existe del Estado para llevar la justicia al pueblo de Chiapas”.

Pide Congreso esclarecimiento

En la sesión de este martes, los legisladores que abordaron tribuna exigieron el esclarecimiento del caso donde un luchador por los derechos indígenas fue privado de la vida.

Los integrantes de la LXlX legislatura del Congreso del Estado guardaron un minuto de silencio en memoria del padre Marcelo Pérez Pérez, asesinado el domingo en San Cristóbal de Las Casas.

En este escenario, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, hizo un llamado a las autoridades correspondientes al esclarecimiento de este lamentable hecho.

“Hay temas que no se pueden negar, y la seguridad es uno de ellos. Lamentamos este hecho y nos queda pedir y confiar en que este caso sea resuelto”, expresó.

Agregó que el caso ya fue atraído por la Fiscalía General de la República, “no se trata de que las autoridades de Chiapas no tengan la capacidad, sino que en equipo se tendrán mejores resultados”.

Puntualizó que confía en las leyes para que el tema de seguridad tenga avances próximamente, recordando que en diciembre se dará el relevo de Gobierno del Estado.

“Estamos listos para hacer lo que nos corresponde, somos legisladores que trabajaremos por el bien de Chiapas”, expresó.

Diputados de las diferentes bancadas recordaron al padre Marcelo como un incansable de la lucha contra la violencia, contra el despojo de la tierra, alzó la voz contra el crimen organizado y los desplazamientos forzados en las comunidades de la zona Altos.

A su vez, la diputada Valeria Barrientos manifestó que es necesario honrar la memoria del padre, con hechos, siendo su vida un ejemplo de valentía y amor.

En tribuna hizo un llamado a las autoridades para esclarecer este crimen que ha conmocionado al estado.

Durante su intervención, Juan Salvador Camacho Velasco, diputado de Morena, dijo que no se puede permitir que este crimen quede impune.

“No es posible que el sacerdote indígena haya sido asesinado; hay omisiones de autoridades, pues este caso tiene antecedentes, por eso es necesario alzar la voz y pedir justicia”, expresó.

Dijo que es necesario reconocer que existe una deuda histórica con los pueblos indígenas.

“La bancada de Morena condena este atroz crimen. Debemos sentir ese dolor y no permitir que quede en la impunidad, que no sea una promesa vacía. Desde la Comisión de Justicia seremos garantes de que los responsables enfrenten la justicia; como legisladores es nuestro deber asegurar que los chiapanecos no vivan con miedo. Que su sacrificio sea recordatorio que debemos trabajar por un mejor Chiapas”, insistió.