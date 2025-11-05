Programa “Conecta Chiapas” recibe premio

El Gobierno del Estado de Chiapas que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, fue reconocido en el México Digital Summit 2025, con el Premio a la Mejor Política Pública de Inclusión Digital “Chiapas Digital 2025” y el Reconocimiento a la Innovación, Talento y Educación Digital, distinciones que destacan el impacto del programa Conecta Chiapas como una iniciativa pionera en materia de inclusión y equidad digital en el país.

En representación del Ejecutivo estatal, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón, recibió ambos reconocimientos en la Ciudad de México (CDMX), ante representantes del sector tecnológico, académico y empresarial nacional.

Liderazgo

Durante el evento, el secretario del Humanismo destacó que estos premios son resultado del liderazgo visionario del gobernador Eduardo Ramírez, quien ha hecho del humanismo una forma de gobernar, colocando a las personas en el centro de todas las políticas públicas y utilizando la tecnología como una herramienta para el desarrollo humano, la equidad y el bienestar.

Conecta Chiapas

Francisco Chacón señaló que el programa Conecta Chiapas ha beneficiado directamente a miles de estudiantes de Nivel Medio y Superior, garantizando el acceso gratuito a internet y telefonía móvil mediante la entrega de 50 mil chips, alcanzando 947 escuelas en 90 municipios, lo que representa más del 80 por ciento del territorio estatal.

“Estos resultados son el reflejo de una política pública humanista, ejecutada con visión y empatía, que ha permitido reducir brechas digitales, fortalecer la educación y generar un alivio económico para miles de familias chiapanecas”, enfatizó.

Resaltó que con este reconocimiento, Chiapas se consolida como un referente nacional en políticas públicas de inclusión digital, demostrando que la innovación no depende del tamaño del territorio, sino de la grandeza de la visión. “Porque cuando un joven se conecta, el humanismo se transforma”, concluyó.