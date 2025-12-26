Programa de alfabetización ha sido transparente

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, indicó que sabiendo que puede haber complicaciones en la implementación del programa Chiapas Puede, se han empeñado en transparentar lo más posible, considerando que históricamente la alfabetización había sido un tema bastante opaco.

Recordó que instauraron el sistema Siga, Sistema Integral de Gestión para la Alfabetización, donde se puede saber casi en tiempo real dónde están los educandos y los círculos de estudio a través de la geolocalización.

Análisis

Destacó que la Unesco, en un reporte de buenas prácticas, el modelo educativo Matías de Córdova, creado especialmente para el programa de alfabetización, y el despliegue operativo de Chiapas Puede, destaca como ejemplo a nivel nacional e incluso a nivel internacional.

El funcionario mencionó que en estos días realizarán un análisis para saber cuáles municipios estarían próximos a alcanzar la meta de erradicar el analfabetismo y levantar bandera blanca.

“Uno de ellos puede ser Sitalá o Chilón, porque son muchísimos, estamos en ese análisis para que en los primero cuatro meses del año estemos levantando otras banderas blancas en los municipios próximos a la alfabetización”.

Oportunidad

Chiapas Puede creó miles de círculos de estudio, formando alfabetizadores y acompañando a quienes durante años esperaron esta oportunidad. Más de 147 mil personas han sido beneficiadas, casi 70 ya saben leer y escribir; Nicolás Ruiz se convirtió en el primer municipio libre de analfabetismo.

Chiapas lidera la alfabetización en México porque se sabe que aprender a leer y escribir es un acto revolucionario, y educar es cuidar la vida, la comunidad y el futuro. Garantizar el derecho a la educación también implica reconstruir la paz.