Programa de atención a personas con discapacidad

Tanto Homer Sevilla como Ángel Román, iniciaron en el activismo por la inclusión de las personas con discapacidad desde hace ocho años con la asociación Sí Podemos. Su experiencia les dio las credenciales necesarias para liderar la Coordinación Municipal para la atención de personas con discapacidad.

Desarrollo

Desde que la coordinación fue creada el 11 de diciembre de 2024 a través de un acuerdo de cabildo, Homer y Ángel, asesorados por expertos en políticas públicas, han desarrollado un diseño institucional que es ejemplo a nivel nacional, a tal grado, que lo presentaron en el Primer parlamento nacional de personas con discapacidad.

La respuesta fue positiva, sobre todo, porque en muchas ocasiones, la lucha social se entiende como el cambio de leyes o reglamentos; sin embargo, en algunos casos, indica Homer, ya se cuentan con marcos legales para avanzar. Ese es el caso del artículo 56 de la ley general de Chiapas de personas con discapacidad, que permite a los municipios tener una institución que apoye a esta comunidad.

Nuevo modelo

Sobre la coordinación, Homer explica que se viene de un modelo capacitista, donde a las personas con discapacidad se les otorga apoyos tecnológicos o monetarios. Sin embargo, ellos buscan crear políticas públicas y rutinas de inclusión para que las mismas personas tomen el derecho principal de hacerse responsables de ellos mismos.

Como coordinación, han sido apoyo directo, por ejemplo, en la fiscalía de la mujer. A Ángel Román, quien es intérprete de lengua de señas, le tocó tomar la declaración de una mujer sorda que fue agredida sexualmente. Por la falta de este tipo de intérpretes, hubo una semana de distancia entre la agresión y la declaración.

También mencionan el caso de una persona, quien por un accidente con líneas eléctricas perdió la manos y los pies. Originario de Chenalhó, llegó a la coordinación a través de la secretaria de Salud porque sabían que en San Cristóbal había una institución que lo podía apoyar.

Cambios sociales

Desde el inicio de su activismo hasta el presente, han notado cambios importantes. Ángel, originario de Delicias, Chihuahua, llegó a los 17 años a San Cristóbal y recuerda que le impactó saber que en la ciudad, una persona con discapacidad no podía salir de su casa para ir a la tienda, algo que en su ciudad natal era normal.

Cuando se quedaba afuera del Oxxo, esperando a su mamá o a su hermano, las personas le daban dinero, porque, explica Ángel, en San Cristóbal sólo se les concedía ese espacio a las personas con discapacidad. En ocasiones, cuenta, los niños pasan y lo tocan a él o a su silla de ruedas.

Historia

En el caso de Homer, su vida cambió a los 42 años con un percance automovilístico, en el que sufrió un aplastamiento a nivel espinilla, además de que se le abrió el cráneo. Después de cinco años de intentar salvar su pie, notó que su vida social, familiar y económica se estaba diluyendo, por lo que decidió amputarse.