Programa de aves, opción para conectar con la naturaleza

Victoria Jonapá, coordinadora del Programa de Aves Urbanas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (PAU-Conabio) de San Fernando, habló respecto a la oportunidad que representa esta iniciativa para reconectarnos con la naturaleza.

Jonapá habló sobre el PAU, como un proyecto de recorridos en diferentes espacios de un municipio para el conteo de aves, bajo la ayuda de la Conabio y otras organizaciones, pueden tener aditamentos extra como binoculares.

Dedicación

“Nos dedicamos a preservar y dar a conocer las aves que se encuentran en nuestras localidades. En este caso, en San Fernando, hay un punto importante en 16 de Septiembre, que tiene varias especies protegidas, sobre todo que se encuentran en peligro de extinción y que queremos prolongarle la vida”, dijo.

El proyecto, además de admirar a las especies en su hábitat natural, también busca generar un impulso a la consciencia de las personas sobre el significado del medio ambiente y como un escape de la rutina.

Jonapá denominó al PAU como “pajareadas”, siendo este el fin de realizar los recorridos, acompañado del senderismo y la convivencia social.

Integrantes

Al mismo tiempo, dichos recorridos son orientados por el biólogo Cristian Fernando Velázquez de la Cruz, quien define con el nombre científico y la importancia de cada especie. El equipo se encuentra integrado por Cristóbal Palacios, Alejandro Zoma Maza, Jesús Antonio Pérez Jimenez, José Alfredo Vázquez, así como la arqueóloga Danis Marisol Gutiérrez, Gracia Contreras Cruz y Victoria Jonapá.

La coordinadora empezó en el PAU como una admiradora, inclusive ella misma se ríe de la primera vez que llegó: “Llegué muy deportiva y me di cuenta de que no es por ahí, la vestimenta tiene que ser especifica. Me gustó toda la organización y poco a poco me fui involucrando más”, expone.

También, reconoció el auge en Chiapas de los PAU, por lo que celebró cada vez más personas se unan a esta actividad que busca concientizar la presencia de la fauna; en especial aves.

Jonapá extendió la invitación a todas las personas a integrarse a dichos programas desde su municipio más cercano; los cuales son tan variados en profesiones y edades.

Actividad

El PAU en San Fernando realiza sus “pajareadas” todos los domingos minutos antes de las siete de la mañana, el punto de encuentro es el parque central del municipio. Para más información, pueden ponerse en contacto en la página de Facebook: Programa de Aves Urbanas PAU San Fernando Chiapas.

Si tú quieres unirte, toma en cuenta las siguientes recomendaciones: llegar temprano, vestimenta adecuada para realizar la actividad, llevar un refrigerio y agua, así como algún tipo de binoculares para apreciar mejor a las especies.