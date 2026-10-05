Programa de iluminación llega a la Albania Alta

A fin de impulsar espacios seguros y fortalecer la percepción de seguridad en la capital, el presidente municipal, Ángel Torres, llevó el programa Iluminando Tuxtla, con la instalación de puntos nuevos, así como la rehabilitación y reactivamos de lámparas en beneficio de las familias de la colonia Albania Alta.

Contacto con la gente

Acompañado de vecinas y vecinos, el alcalde capitalino destacó la importancia de contar con vialidades iluminadas, a fin de abonar a la prevención del delito en beneficio de niñas, niños, mujeres y familias, pero sobre todo, dijo, se cumple la palabra empeñada con las y los habitantes.

Cabe recordar que Iluminando Tuxtla continúa llegando a barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos, programa alineado a las estrategias de seguridad que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez para que de la mano logremos juntas y juntos, dijo, que sea la ciudad más segura del país.