Programa de “Traslado de valores” para todo el año

Félix Noé Penagos Madrigal, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, informó que los elementos de seguridad de esta ciudad se han puesto a disposición de la ciudadanía como parte del programa del servicio de traslado de valores, el cual es gratuito y puede realizarse tan solo con una llamada telefónica o por Whatsapp.

Alta demanda

Lo anterior debido a que en la temporada decembrina se incrementan las operaciones bancarias y comerciales. El servicio tiene el objetivo de evitar delitos como robo o asalto a cuentahabientes y a ciudadanos que hagan este tipo de movimientos.

“En estas fechas hay mayor movimiento de valores y movilidad en el tema económico, por lo que este programa es una medida preventiva para que podamos nosotros incidir en una mejora de la seguridad ciudadana y evitar el asalto o robo a quienes van a retirar en un banco o trasladar valores de sus oficinas a su domicilio”, dijo el secretario de SSPyTM.

Indicó que cualquier ciudadana o ciudadano puede solicitarlo: “no necesita proporcionar mayores datos, solo algunos que se requieren para brindar el servicio como el nombre de la persona, el lugar de contacto y hacia que punto es el traslado”, esto, sin importar el monto o los valores que serán trasladados.

Aseguró que este servicio es confidencial, además de que, quienes los realizan, son elementos de seguridad capacitados y calificados para ello.

Es poco solicitado

Aunque el programa de traslado esta durante todo el año y no es nuevo, es poco solicitado debido a que no existe una cultura de la prevención del delito, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía en general y a los comerciantes que logran reunir con mucho esfuerzo sus valores, acudan a este servicio para evitar que se les sea arrebatado. “Tal vez no pueden contratar una empresa de traslado y por ello la policía lo pone sin costo a toda a la ciudadanía para evitar ese tipo de delitos”.

Los números a disposición son: 9611218740; 961 314 2965; 961 246 0265 y 961 328 7788, únicamente dentro de la zona de Tuxtla Gutiérrez.

Finalmente detalló que el traslado de valores forma parte de la estrategia llamada “Contigo”, un conjunto de acciones sobre la prevención del delito, de las violencias, la reducción de los riesgos, el tema de la proximidad social.