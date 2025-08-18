Programa de vivienda genera largas filas

Los programas de ayuda federales a la ciudadanía son sumamente esperados por la población, aunque los avances para obtenerlos son procesos lentos y desgastantes, gracias a los filtros que deben superar, pueden verificar que los proyectos lleguen a quien más lo necesitan, ya que constantemente se suman personas que gozan de una estabilidad económica estable.

Por lo anterior, no es nada extraño ver a hombres, mujeres y hasta adultos mayores mantenerse en una fila esperando su turno, sumado que los interesados deciden pasar noches enteras apartando su lugar para lograr obtener un espacio que les dé oportunidad de obtener el beneficio, sin embargo no es tan fácil.

Posiciones incómodas, dolor de espalda, dormir en bancas y hasta en el suelo, son algunas de las adversidades que se deben enfrentar, además de los radiantes rayos de sol que provocan descompensaciones a más de uno de los interesados, convirtiéndose en un “viacrucis” que en ocasiones no terminan como esperan.

Desafortunadamente, todo lo que los aspirantes pasan es por decisión propia, ya que las instrucciones que brindan los servidores de la nación son claras y contundentes; sin embargo, al no acatarlas los afectos son los mismos interesados ya que pasan noches en vela, a pesar que los servidores señalaron que no respetarían listas.