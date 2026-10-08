Programa Impulso Nafin, una oportunidad

La Estrategia coordinada entre Nacional Financiera (Nafin) y el Gobierno de Chiapas está orientada a reactivar la economía de municipios de la entidad mediante el otorgamiento de créditos preferenciales a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) y personas físicas con actividad empresarial, lo que se traduce en oportunidades para emprendedores que generan empleos, expuso en entrevista Cleo Ortiz Huerta, síndica de Tapachula.

La funcionaria municipal destacó la importancia de generar oportunidades para quienes trabajan, emprenden y contribuyen a la generación de empleos, durante su participación en la firma del convenio para poner en marcha el programa “Impulso Chiapas Nafin + Municipios”, afirmó que la estrategia busca fortalecer la coordinación entre instituciones y acercar herramientas de financiamiento y desarrollo económico a los sectores productivos del municipio.

Ortiz señaló que en Tapachula se mantiene el objetivo de que la actividad económica se traduzca en oportunidades, particularmente para quienes diariamente sostienen sus negocios, emprenden nuevos proyectos y generan empleos para sus familias y la comunidad.

Sostuvo que desde el Ayuntamiento continuarán sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado y las instituciones involucradas, con la finalidad de acercar recursos y alternativas de financiamiento a quienes buscan fortalecer sus actividades productivas.

“Gobernar significa servicio y apoyo para transformar, es trabajar para que nadie se quede atrás”, indicó.