Programan dos días de desfile en Reforma

Por primera ocasión el desfile conmemorativo del 125 Aniversario de la Revolución Mexicana se realizará a lo largo de dos días en el municipio de Reforma. Lo anterior, para no hacerlo cansado y tedioso, además de evitar exponer los alumnos de las instituciones participantes a una insolación por las altas temperaturas que se presentan en esta temporada.

Para esta celebración, las autoridades municipales y educativas acordaron que el desfile de este año se hiciera en dos partes, por lo que el miércoles 19 de noviembre desfilarán 12 jardines de niños y 12 escuelas primarias, mismas que arrancarán de la calle Expropiación Petrolera, lugar conocido como Los Semáforos, avanzando por la avenida Joaquín Miguel Gutiérrez, hasta el parque Central, donde concluirán su recorrido tras pasar frente al palco de las autoridades municipales.

El 20 de noviembre desfilarán cinco escuelas secundarias, el Colegio de Bachilleres y el colegio particular de enfermería general del sureste; notándose la ausencia de colegios y otras instituciones educativas que participaban en años anteriores, lo que hace una importante disminución de los contingentes que participarán en este desfile conmemorativo.

Estos contingentes, donde también se nota la ausencia de organizaciones como los cabalgantes y motorizados, partirán desde la zona industrial hasta el parque Central, donde concluirán su recorrido. Ambos eventos darán inicio a las nueve de la mañana y terminarán antes del medio día.