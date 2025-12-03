El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, explicó que los programas estatales de apoyo no se frenarán con el cierre de año, por contrario, se fortalecerán de cara al 2026; destacó por ejemplo el programa Bicis que Transforman, un logro que fortalece los procesos educativos venideros.

Dijo que sumando a los múltiples programas como Conecta Chiapas, Cuidar es Amar, Cero Corrupción, Rutas de Inclusión, entre otras se posicionó Bicis que Transforman, un proyecto transversal que ayuda con la movilidad y accesibilidad de la educación para las y los estudiantes.

Más apoyos

Recordó que el gobernador Eduardo Ramírez puso en marcha el programa Bicis que Transforman, en la Telesecundaria Juan Sabines Gutiérrez, ubicada en el ejido Copoya.

El programa, explicó, será operado por la Secretaría del Humanismo, y en ese primer momento entregó 337 bicicletas de un total de cinco mil que serán distribuidas en distintas secundarias de Tuxtla Gutiérrez.

Cada bicicleta incluye canastilla y casco para brindar mayor seguridad a las y los estudiantes. Más que un apoyo, estas unidades representan ahorro, tranquilidad y una movilidad más digna, para que ningún joven deje de estudiar ni llegue tarde a clases.

Finalmente realizó un llamado a la ciudadanía para estar atentos a estos programas y otros que se realizarán gratis en su totalidad y en beneficio de la ciudadanía.