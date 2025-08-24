Programas incentivan producción de cacao

Rebeca Vélez Rodríguez, transformadora de cacao y propietaria de la única fábrica de chocolate en Tuxtla, dio a conocer que los programas federales han incentivado la producción de esta semilla.

“Hemos sido testigos y protagonistas del renacimiento de este cultivo emblemático en el estado, un resurgir impulsado significativamente por programas federales como Sembrando Vida”, expresó.

Regiones

Dijo que la producción de cacao en Chiapas se concentra principalmente en tres regiones: el Soconusco, la zona Norte y la zona Selva. Sin embargo, es en la actualidad cuando se comienzan a ver los frutos tangibles de una estrategia de replantación masiva.

“Ahorita hay un repunte gracias a los programas de Sembrando Vida. Gracias a este programa es que más o menos la vida de la producción de los árboles de cacao se tiene a través de unos cinco años. Los árboles que se sembraron cuando empezó el programa, ahorita ya están teniendo su producción”, detalló.

Este ciclo productivo significa que las primeras plantas establecidas al inicio de la administración federal actual están llegando a su etapa de madurez, generando un incremento en el volumen cosechado.

“Se está teniendo ahorita ya una producción un poquito mayor a lo que se tenía en el sexenio pasado”, afirmó Vélez

Proyectó que en dos o tres años Chiapas podría alcanzar e incluso superar los registros de producción más recientes.

Más allá de los números, Rebeca Vélez enfatizó un diferenciador crucial: la calidad superior del grano producido en la entidad.

Se atrevió a asegurar que el cacao de Chiapas posee “notas de cacaos finos de aroma”, una característica altamente valorada en el mercado internacional de chocolate gourmet.

“Esto quiere decir que muchos de los cacaos que buscan los compradores de, por ejemplo, Europa, que vienen a nuestro país a buscar para chocolatería fina, pues se vienen a Chiapas. ¿Por qué? Porque nuestros cacaos tienen esa calidad de excelencia”, declaró.

Este atributo coloca a la región en el radar de los mercados más exigentes del mundo.