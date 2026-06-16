Programas sociales deben ser actualizados: Katy Aguiar

La diputada Katy Aguiar Álvarez afirmó que los programas sociales implementados por el Gobierno Federal han representado un beneficio fundamental para miles de familias chiapanecas, y reconoció que dichas políticas no deben ser estáticas.

Por ello consideró indispensable mantenerlas, al menos en el corto plazo, ante un entorno económico adverso marcado por conflictos bélicos internacionales y el aumento de precios en combustibles y gas.

En entrevista, la legisladora señaló que el gobierno de la cuarta transformación ha logrado aumentar de manera gradual el salario mínimo, con el objetivo de garantizar que la población tenga acceso real a la canasta básica. No obstante, subrayó que factores externos han complicado el panorama.

Complicaciones

“Sabemos que situaciones internacionales han intervenido en el alza de los precios de los combustibles, del gas, por todo el conflicto bélico que existe en otros países y que, por supuesto, nos pega a nosotros. Aunque no estamos en guerra, resentimos estas restricciones muchas veces en el precio del gas y las gasolinas”, explicó Aguiar Álvarez.

La diputada destacó que, más allá de los apoyos directos, es fundamental continuar asegurando que las personas perciban al menos un salario mínimo, así como impulsar la inversión en los estados para reactivar la economía.

Desde el Congreso, dijo, su labor ha sido respaldar las iniciativas del Gobierno Federal en materia social, sobre todo en un estado como Chiapas, que enfrenta altos índices de marginación y pobreza.

Frente a quienes sostienen que los programas sociales significan “tirar el dinero por tirarlo”, Aguiar Álvarez rechazó esa postura.

“Ese pensamiento se tiene cuando uno está acostumbrado a adquirir de manera automática estos productos. En realidad, para la gente, la ayuda que recibe del gobierno a través de estos programas son un beneficio a todas las familias”, sostuvo.

Entre los apoyos que consideró prioritarios mencionó las becas, los recursos para adultos mayores y el reciente respaldo a mujeres de 60 a 64 años.