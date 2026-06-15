Programas sociales, legado para México

La senadora Sasil de León señaló que los programas sociales en México son una realidad gracias a la voluntad del pueblo y la valentía del Gobierno de Morena, que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum

Dijo que estos programas son un gran legado de Morena para las nuevas generaciones, pues, se trata de proyectos que atienden puntualmente las áreas de desarrollo de México.

De cara al proceso electoral venidero en 2027, vale la pena recordar, expresó, este tipo de programas nunca antes fueron propuestos por los gobiernos que hoy son oposición, pese a que anteriormente tenían el control absoluto de las cámaras legislativas.

Explicó que programas como: Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para Educación, Sembrando Vida y Apoyos al Campo, entre otros dan solides a la sociedad y su desarrollo.

“Ningún otro gobierno del pasado había creado estos programas sociales pese a tener mayorías en las cámaras, esto habla de su falta de empatía con las causas mas justas”, dijo.

Señaló que el proceso electoral de 2027 es una oportunidad para seguir construyendo las mejores condiciones de vida para las y los mexicanos, lo mismo que por la grandeza de Chiapas, un lugar que tiene rumbo definido.