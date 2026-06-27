Programas sociales sin tinte partidista: Sheinbaum

Desde la frontera sur, en Tuxtla Chico, en donde se produce el cacao y se elabora el chocolate, con una pertinaz lluvia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo entrega de tarjetas del Programa Bienestar, en el que aclaró que los programas sociales no tienen ningún tinte partidista.

Acompañada del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, dejó en claro que los programas son universales y muchos ya se encuentran en la Constitución.

Sin hacer referencia a las elecciones del próximo año, cuestionó si alguien les preguntaba a los beneficiarios porqué partido iban a votar y aclaró que estos no se condicionan.

La mandataria, sin embargo, pidió defender los programas sociales, porque “son derechos del pueblo de México y son parte de los logros del pueblo, de la transformación”.

Primer día de gira

Durante el primer día de su gira por Chiapas, Sheinbaum Pardo, entregó en Tapachula becas Rita Cetina para estudiantes de secundaria, para luego otorgar en Tuxtla Chico becas para Mujeres Bienestar, en donde Leonor Fuentes Ávila, en representación de las beneficiarias, hizo un amplio reconocimiento al Gobierno Federal por el apoyo que ayuda a mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, explicó que en esta tierra de la Costa, Soconusco y Frontera Sur, donde empieza México, la presidenta Sheinbaum Pardo, cuenta con el respaldo ciudadano y agradeció a las mujeres chiapanecas.

La gira de la mandataria federal continuará este sábado en el municipio fronterizo de Metapa de Domínguez, donde será inaugurada la planta productora de moscas estériles para el combate del gusano barrenador y posteriormente acudirá a Pijijiapan, en donde se presentarán los avances del programa El Maíz es la raíz y el domingo en Tuxtla Gutiérrez hará entrega de viviendas.