Prohíben a mototaxis de carga llevar pasajeros

Con el propósito de evitar que mototaxis de carga sigan llevando pasajeros, las autoridades anunciaron que se realizan fuertes operativos policiacos para detener este tipo de abusos por parte de estos conductores, quienes han hecho caso omiso a las advertencias.

Las autoridades dijeron que los mototaxis se instalan en las afueras del mercado público Manuel Larráinzar, en donde desde hace tiempo se les permitió trabajar con la condición de que solo podrían llevar la mercancía que llegaban a comprar las personas al mencionado mercado, pero de manera abusiva llevan hasta dos personas aparte de la carga.

Lo peor de todo, dijeron las autoridades, es que los conductores de mototaxis todavía tienen el atrevimiento de llevar la carga y a las personas en carretera federal, es decir, saliendo de la ciudad sin tener ningún tipo de permiso, así como poner en alto riesgo sus propias vidas y las de las personas que llevan.

En las próximas horas se pondrán en marcha los operativos en contra de los choferes de las motos de carga, a quien se le sorprenda con pasajeros, y además en la carretera federal, se les decomisará la unidad y será llevada ante las instancias correspondientes para que se determine su situación jurídica.