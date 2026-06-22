Prohíben acceso al Árbol Hueco en Zinacantán

Habitantes del Árbol Hueco, ubicado en la localidad de San Nicolás Buena Vista, en el municipio de Zinacantán, acordaron restringir el acceso a este sitio por considerarlo “un espacio sagrado”.

Tras dar a conocer el acuerdo, advirtieron que las personas que ingresen sin autorización podrían hacerse acreedoras a multas de hasta cinco mil pesos por persona.

De acuerdo con integrantes del Club de Senderismo Perdidos en la Montaña, durante una reciente visita los pobladores solicitaron difundir esta información para evitar que otros grupos enfrenten sanciones o situaciones incómodas al intentar ingresar al sitio.

Piden respetar decisión

Explicaron que debido al valor cultural y espiritual que representa el lugar para la comunidad, ya no se permitirá el acceso al público en general, por lo que hicieron un llamado a respetar esta decisión y las tradiciones locales.

Senderistas y visitantes interesados en recorrer la zona son exhortados a tomar en cuenta esta restricción y evitar acudir al lugar sin la autorización de la comunidad.

También dijeron que está prohibido realizar actividades de cacería y tala de árboles en la localidad.