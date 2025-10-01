Prohíben bebidas alcohólicas en feria

Con el propósito de que se desarrolle una fiesta donde reine la tranquilidad y la seguridad, autoridades del municipio de Tonalá prohibieron el consumo de toda bebida alcohólica durante la la feria del santo patrón del pueblo, San Francisco de Asís.

La prohibición estará vigente durante las fiestas patronales, se dio a conocer este martes, esto con la intención de tener una fiesta para que todo se desarrolle en paz, que no suceda ningún incidente lamentable.

Además, señalaron que se castigará con 36 horas de prisión a toda aquella persona que se le sorprenda vendiendo bebidas alcohólicas en su casa o negocio; asimismo, se hará acreedor de una fuerte multa económica si comete esta falta, la cual fue informada con anterioridad.

Se dijo que se tomó está medida debido que en años anteriores, durante los días de la tradicional feria San Francisco de Asís, se registraron diversos accidentes e incidentes, por lo que se busca evitar que suceda lo mismo.