Prohíben dejar veladoras encendidas en mercado

Debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas, las autoridades pidieron a los locatarios de los mercados públicos Manuel Larráinzar, La Libertad, San Francisco y Las Lonas evitar dejar veladoras encendidas durante la noche para prevenir cualquier tragedia.

Expresaron que los incendios también han ocurrido porque las veladoras caen del lugar donde las colocan aunado a que los vientos fuertes propician que las llamas se propaguen rápidamente.

Llamado

Por tal motivo, autoridades pidieron a los comerciantes no correr ningún tipo de riesgo, sobre todo ahora que se aproximan las fechas decembrinas, que es cuando se acostumbra a dejar veladoras para darle mayor claridad a sus locales.

Otra de las propuestas, es que realizarán operativos al interior de los mercados con el propósito de hacer que estos cumplan con esta medida y con ello evitar cualquier incendio.