Prohíben entrada a alumnos que no portan el uniforme

Padres de familia de la Escuela Secundaria “Pablo Neruda”, en San Cristóbal de Las Casas, denunciaron “que el director de la institución “deja afuera de la escuela a los estudiantes que no llevan el uniforme escolar”.

“El director de dicha escuela, Juan Carlos Ramírez, está dejando afuera y sin derecho a recibir clases a los niños que no portan el uniforme, aunque lleven el deportivo”, denunció una madre de familia.

En la denuncia -hecha pública- se señala que el director les pide gastar el dinero de la beca para el uniforme (beca que no han cobrado), argumentando a los padres de familia, “que a los niños que ya no les quede el uniforme les vuelvan a comprar, estando a pocos meses de que termine el ciclo escolar, aunado a los gastos de graduación y de inscripción”.

Señalamiento

Con esta medida, el director está quitando el derecho de estudios a los niños al no portar el uniforme de gala, dejándolos en las afueras de la institución, indicó.

Ante esta situación, los padres de familia piden a las autoridades correspondientes a que “tomen cartas en el asunto y que no los obliguen a gastar en algo que ya no les servirá, y que les permitan el ingreso a sus hijos con el uniforme que aún les queda”.

Cabe señalar que en la más reciente reunión de padres de familia, acordaron que “todos los niños deben llevar el uniforme correspondiente, y cuando ya no les quede, es responsabilidad como padres y madres volverles a comprar, haciendo uso de la beca que les llega”.

El comunicado de la institución, dirigido a los padres de familia, precisa que “con semanas de anterioridad se ha venido aplicando la normatividad, no dejando pasar o retirando a los estudiantes que no cumplen”. En la reunión también acordaron no cambiar el uniforme y continuar con el que ya tienen, entre otros puntos.