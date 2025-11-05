Prohíben ingreso a alumnos con cabello largo

Consternados y posiblemente molestos quedó un grupo de jóvenes al serles negado el acceso a la preparatoria, la mañana del martes en el municipio de Cintalapa. Según argumentaron, una falta al reglamento interno habría sido la causa.

Trascendió que alumnos de la escuela preparatoria CBTis 169, ubicada al extremo oriente de la localidad, quedaron fuera de la institución educativa luego de notificarles por parte del personal que no podrían recibir clases, ya que llevaban el cabello más largo de lo normal.

Emprendedor

En ese sentido, un pequeño número de los estudiantes decidió retirarse a su domicilio, se cree que para hacerse el corte de cabello solicitado y presentarse al siguiente día; sin embargo, un grupo de los excluidos aprovechó los conocimientos de uno de sus compañeros para en una banqueta cercana a la escuela, darse una “rebajada” necesaria.

Tras lo anterior, esto derivó en una serie de comentarios, los cuales indicaban estar a favor del llamado de atención para hacer más responsables a los jóvenes; así también, comentarios negativos que indicaban dicha acción como un exceso.