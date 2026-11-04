Prohíben la captura de lisa en Chiapas

La captura de lisa quedó prohibida en aguas litorales de Chiapas, esto como parte de las medidas de conservación pesquera que implementará la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) durante los últimos meses de 2026.

La veda entró en rigor el pasado primero de noviembre y se mantendrá hasta el 31 de diciembre; tiene como objetivo proteger los ciclos de reproducción y crianza de esta especie, así como favorecer la recuperación de sus poblaciones en las costas del estado.

De acuerdo con la dependencia, las restricciones forman parte de un conjunto de disposiciones que también contempla el inicio de nuevos periodos de captura en distintas regiones del país, con el propósito de garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos marinos.

Las medidas fueron establecidas con base en las opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas), para proteger las especies de interés comercial y contribuir a la conservación de los recursos pesqueros.

Entidades

Además de nuestro estado, la prohibición de pesca también se aplicará en los litorales de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en otras regiones se establecerán periodos específicos para la extracción de especies como caracoles, langosta, ostión y langostino.

En el caso de los túnidos, la veda comenzará el 9 de noviembre y concluirá el 11 de enero de 2027, para las embarcaciones que seleccionaron el segundo periodo alternativo de restricción, en aguas de jurisdicción federal del océano Pacífico y del Pacífico Oriental.

Equilibrio

Conapesca señaló que estas disposiciones buscan mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos, preservar las poblaciones de especies comerciales y contribuir a la protección del sustento económico de miles de familias que dependen de la pesca.

La dependencia también destacó que el manejo responsable de los recursos pesqueros es fundamental para fortalecer la soberanía alimentaria del país y garantizar que las actividades de captura puedan continuar en el futuro.